В Коркино аферисты похитили у женщины денежные средства через вредоносное приложение на смартфоне

Жительница Коркино искала в интернете информацию и переходила по различным ссылкам. В результате на её мобильное устройство без подтверждения и какого либо разрешения была автоматически установлена вредоносная программа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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