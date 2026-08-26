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В Коркино аферисты похитили у женщины денежные средства через вредоносное приложение на смартфоне

В Коркино аферисты похитили у женщины денежные средства через вредоносное приложение на смартфоне

Жительница Коркино искала в интернете информацию и переходила по различным ссылкам. В результате на её мобильное устройство без подтверждения и какого либо разрешения была автоматически установлена вредоносная программа.

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