Американский суд принял решение отнять у Илона Маска 55 миллиардов долларов

Илон Маск и электромобиль Tesla / © Tesla В 2018 году акционеры компании согласовали новую систему вознаграждения для предпринимателя: речь шла о том, что фиксированного оклада не будет, вместо этого руководитель должен получать 12 траншей опционов Tesla на протяжении 10 лет.
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