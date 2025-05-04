Сотрудники МЧС России и кадеты выступили с совместным номером на фестивале «Катюша» – 2025 в ХМАО

Сотрудники пожарного надзора МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу совместно с кадетами Березовской начальной общеобразовательной школы приняли активное участие в Фестивале самодеятельного народного творчества «Катюша» – 2025, посвящённого Великой Отечественной войне и специальной военной операции.
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