smi.today

1 730 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeniy LeV
    Хи, бл@, щелкунчики... )))В НАТО щелкнули П...
  • Valentina Fortuna
    eto iuda,a ne polititceskii dejatel.Война является мо...
  • Сергей Нововожилов
    Ну и что? Росстат в очередной раз как в воду пукнул.Росстат сообщил о...

Хуснуллину предложили привлекать к стройке студентов профильных вузов

Хуснуллину предложили привлекать к стройке студентов профильных вузов

В России предложили привлекать привлекать к строительству студентов профильных вузов. Письмо с соответствующей инициативой вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину направил Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх