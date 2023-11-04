Воздушную тревогу объявили по всей Украине

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. По информации портала, в Киеве сирены прозвучали в 13:37, а минутой позже — в Киевской области, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской и других областях.
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