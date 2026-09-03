Американский олимпийский чемпион прибыл в Россию: «В США даже не подозревают, какие в Москве гостеприимные люди»

Американский борец вольного стиля Джордан Барроуз, который является олимпийским чемпионом 2012 года и 6-кратным чемпионом мира, прибыл в Россию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Роднина — о проща...
- Роднина о памятни...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым