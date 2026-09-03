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Американский олимпийский чемпион прибыл в Россию: «В США даже не подозревают, какие в Москве гостеприимные люди»

Американский олимпийский чемпион прибыл в Россию: «В США даже не подозревают, какие в Москве гостеприимные люди»

Американский борец вольного стиля Джордан Барроуз, который является олимпийским чемпионом 2012 года и 6-кратным чемпионом мира, прибыл в Россию.

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