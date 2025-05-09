Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    Они это заслужили.Герои СВО на Крас...
  • виктор матвеев
    Нормальное стратегическое сотрудничество когда Китай сидит за нашей спиной, при этом наживаясь на наших трудностях.Стратегическое па...
  • Андрей
    очко украины занято евро-пиндосовским членомОчко Украины ушло...

80 лет Великой Победы

80 лет Великой Победы

Всех читателей блога на фронте и в тылу поздравляю с 80 годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне/Текущая война на Украине это не только война с бандеровщиной и прокси-силами США и НАТО, это в том числе и борьба на нашу Победу, которую Советский Союз одержал 80 лет назад, и которую пытаются нивелировать и уничтожить, переписав историю, вымарав память и уничтожить ее материальные свидетельства на захваченных территориях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх