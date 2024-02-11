Захарова: Шольц ослушался приказа США и посмотрел интервью Путина

Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией ответила канцлеру Германии Олафу Шольцу и британскому премьер-министру Риши Сунаку на их хамские заявления об интервью президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.
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