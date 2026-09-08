От 14 метров в саратовском бараке до дома в Хамовниках: как менялось жильё Олега Янковского

Олег Янковский остаётся одной из самых ярких фигур в истории советского и российского кинематографа. Зрители помнят его по ролям Барона Мюнхгаузена, Волшебника в «Обыкновенном чуде» и отца главного героя в «Зеркале» Андрея Тарковского.
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