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Буше про 0+0 у Окулова в 2 играх на старте: «Никогда не смотрю на очки. Многие звезды – не лидеры команд, иногда даже разлагают атмосферу. Очками ты никого не вдохновишь»

Главный тренер « Авангарда » Ги Буше высказался о том, что форвард Константин Окулов остался без очков в 2 матчах на старте Фонбет Чемпионата КХЛ.

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