Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Коротко о посещении товарищем Си Штатов. Причем именно в такой последовательности

Коротко о посещении товарищем Си Штатов. Причем именно в такой последовательности

Коротко о посещении товарищем Си Штатов. Причем именно в такой последовательности. У нас говорят только о том, что Си встречался с Байденом, а вот как китаец обработал американский бизнес в Сан-Франциско, молчат.

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Комментарии
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Олег Тимофеев
Все все видели.
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17 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Важно что произошло не до не в а после. А после что произошло?
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17 час.
Секушин Леонид
Я очень рад за китайцев. А нам надо рассчитывать только на себя. Нет у нас друзей и союзников. Есть только временные попутчики и прихлебатели, преследующие лишь свою выгоду.
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14 час.

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