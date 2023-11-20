Коротко о посещении товарищем Си Штатов. Причем именно в такой последовательности. У нас говорят только о том, что Си встречался с Байденом, а вот как китаец обработал американский бизнес в Сан-Франциско, молчат.
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