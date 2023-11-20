Коротко о посещении товарищем Си Штатов. Причем именно в такой последовательности

Важно что произошло не до не в а после. А после что произошло?

Секушин Леонид

Я очень рад за китайцев. А нам надо рассчитывать только на себя. Нет у нас друзей и союзников. Есть только временные попутчики и прихлебатели, преследующие лишь свою выгоду.