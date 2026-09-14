⚡️ Крымские врачи впервые самостоятельно провели операцию по замене плечевого сустава Врачи Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6 впервые самостоятельно выполнили эндопротезирование плечевого сустава.
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