Сборная РФ по футболу проведет мартовские товарищеские матчи в новой форме

Российская футбольная сборная выйдет на мартовские товарищеские матчи в обновленной форме. Об этом сообщил PR менеджер РФС Дмитрий Коновалов в своем Telegram-канале, хотя позже информация была либо удалена, либо отредактирована.
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