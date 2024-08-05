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Барабанов о том, были ли варианты в Америке: «Были. Не устроила роль в команде. Мне хочется играть в топ-6, бороться за кубок»

1 августа 30-летний форвард перешел в казанский клуб после четырех сезонов в НХЛ. – Как вам предсезонная подготовка в России после нескольких лет за океаном? – Немного непривычно, последние четыре года готовился сам.

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