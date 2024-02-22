Районный будни
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Районный будни

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Собянин: На линии метро в этом году выйдет состав новой серии «Москва-2024»

Собянин: На линии метро в этом году выйдет состав новой серии «Москва-2024»

В метро появятся поезда новой серии «Москва-2024» в этом году Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте, что к 2030 году современный подвижной состав будет составлять 100% парка городских электробусов и трамваев.

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