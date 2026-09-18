В КБР задержали подозреваемого в подготовке диверсии на газопроводе

ФСБ России пресекла в Кабардино-Балкарии деятельность гражданина РФ 1986 года рождения, которого ведомство подозревает в подготовке диверсии по заданию украинских спецслужб.
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