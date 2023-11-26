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Какой церковный праздник отметят православные сегодня, 27 ноября 2023 года

Какой церковный праздник отметят православные сегодня, 27 ноября 2023 года

Какой церковный праздник отметят православные сегодня, 27 ноября 2023 года Татьяна Орлонская В наступающий понедельник, 27 ноября 2023 года, православные верующие в России собираются посвятить свой день памяти святого апостола Филиппа.

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