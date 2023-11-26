Какой церковный праздник отметят православные сегодня, 27 ноября 2023 года Татьяна Орлонская В наступающий понедельник, 27 ноября 2023 года, православные верующие в России собираются посвятить свой день памяти святого апостола Филиппа.
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