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Житель Донецка по заданию СБУ готовил подрыв авто у здания избиркома

Житель Донецка по заданию СБУ готовил подрыв авто у здания избиркома

ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ Силовики задержали жителя Донецка, который собирался взорвать бомбу в своей машине около избирательного участка.

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