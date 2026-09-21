Житель Донецка по заданию СБУ готовил подрыв авто у здания избиркома

ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ Силовики задержали жителя Донецка, который собирался взорвать бомбу в своей машине около избирательного участка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Бросившая дочь во...
- ЛЛ Обвиняемый в расп...
- ЛЛ Атомная подлодка ...
Загрузка комментариев…