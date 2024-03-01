Шольц: Украина не получит ракеты Taurus, так как сможет ими ударить по Москве

Германия испугалась, что немецким дальнобойным оружием Киев спровоцирует жесткий ответ России.Германия не станет передавать Киеву ракеты крылатого типа Taurus ввиду того, что Киев окажется способным наносить ими удары по целями в Москве.
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