Адвокаты экс-замминистра МО Иванова исключили возможность его выезда за границу

Бывший замминистра Минобороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, сдал загранпаспорт в отдел кадров, поэтому возможность скрываться от следствия в его случае исключена.
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