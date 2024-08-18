ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 942 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Фамилии тех кто возглавляет эту отрасль? И кого это коснётся? Мигрантов или Закавказья?Регионам грозит д...
  • Георгий Михалев
    Наверное взрывчатку изобретали.Взрыв во время эк...
  • Светлана Зуева
    Россия декоммунизировала то,что было совковыми предприятиями! А зачем руине совковое? Им нужно самостийное...а это ес...В ЕК указали на п...

Адвокаты экс-замминистра МО Иванова исключили возможность его выезда за границу

Адвокаты экс-замминистра МО Иванова исключили возможность его выезда за границу

Бывший замминистра Минобороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, сдал загранпаспорт в отдел кадров, поэтому возможность скрываться от следствия в его случае исключена.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
Прикидываются наивными...паспорта сдал...
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх