В Симферополе автобус столкнулся с грузовиком — 3 человека погибли, 15 пострадали На трассе под Симферополем в районе аэропорта столкнулись рейсовый автобус и грузовик — 3 человека скончались, еще 15 пострадали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии