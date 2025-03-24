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В Симферополе автобус столкнулся с грузовиком — 3 человека погибли, 15 пострадали

В Симферополе автобус столкнулся с грузовиком — 3 человека погибли, 15 пострадали

В Симферополе автобус столкнулся с грузовиком — 3 человека погибли, 15 пострадали На трассе под Симферополем в районе аэропорта столкнулись рейсовый автобус и грузовик — 3 человека скончались, еще 15 пострадали.

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