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test mazurok

1 подписчик
🚰 Жители всех районов Керчи останутся без воды на 2 суток

🚰 Жители всех районов Керчи останутся без воды на 2 суток Из-за переподключения магистрального водовода водоснабжение будет ограничено с 23:50 1 июня до 8:00 3 июня.

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