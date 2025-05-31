🚰 Жители всех районов Керчи останутся без воды на 2 суток Из-за переподключения магистрального водовода водоснабжение будет ограничено с 23:50 1 июня до 8:00 3 июня.
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🚰 Жители всех районов Керчи останутся без воды на 2 суток Из-за переподключения магистрального водовода водоснабжение будет ограничено с 23:50 1 июня до 8:00 3 июня.