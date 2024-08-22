Нападение армии киевского режима на Курскую могло быть спланировано ФРГ. Об этом заявили на телепрограмме «Военная тайна с Игорем Прокопенко» на телеканале РЕН ТВ, где утверждалось, что атака ВСУ была частью плана Германии по нападению на Россию.
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