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Нападение ВСУ на Курскую область входило в план Германии по наступлению на РФ

Нападение ВСУ на Курскую область входило в план Германии по наступлению на РФ

Нападение армии киевского режима на Курскую могло быть спланировано ФРГ. Об этом заявили на телепрограмме «Военная тайна с Игорем Прокопенко» на телеканале РЕН ТВ, где утверждалось, что атака ВСУ была частью плана Германии по нападению на Россию.

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