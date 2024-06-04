Собака Мишель, за помощь с розыске которой предлагалось вознаграждение, погибла. По предварительной информации, она утонула, упав в воду на Зеленом острове.
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Собака Мишель, за помощь с розыске которой предлагалось вознаграждение, погибла. По предварительной информации, она утонула, упав в воду на Зеленом острове.