Таможенный пункт создадут в запорожском порту

РБК: российские власти создадут таможенный пункт в порту в Запорожской области Российские власти создадут таможенный пункт в порту Бердянска в Запорожской области, передает РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Виталия Савельева президенту Владимиру Путину от 12 декабря 2024 года.