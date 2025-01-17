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Таможенный пункт создадут в запорожском порту

Таможенный пункт создадут в запорожском порту

РБК: российские власти создадут таможенный пункт в порту в Запорожской области Российские власти создадут таможенный пункт в порту Бердянска в Запорожской области, передает РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Виталия Савельева президенту Владимиру Путину от 12 декабря 2024 года.

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