АТОР: Калининград в этом сезоне потерял туристов из-за аномальной погоды

В этом сезоне количество туристов в Калининграде резко сократилось. Главными причинами стали аномальная жара и транспортные проблемы, объяснил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
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