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DLC к Atomic Heart, фильм по Death Stranding, 300 правок в Wh40k: Rogue Trader, релиз Ready or Not…

DLC к Atomic Heart, фильм по Death Stranding, 300 правок в Wh40k: Rogue Trader, релиз Ready or Not…

Ready or Not покинула ранний доступ Steam, авторы Atomic Heart представили трейлер второго DLC «Узник Лимба», по Death Stranding снимут фильм, в Mortal Kombat 1 появится кросс-плей между всеми платформами кроме Nintendo Switch, праздничный ивент в The Outlast Trials — Winter Kills — продлится до 9 января, первый патч для Warhammer 40,000: Rogue Trader внёс в игру более 300 .

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