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Туймазы районы «Бабай утары» комплексында Фән Вәлиәхмәтов истәлегенә багышланган чара уза

Туймазы районы «Бабай утары» комплексында Фән Вәлиәхмәтов истәлегенә багышланган чара уза

Фото: Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте 25 июльдә Башкортстанның Туймазы районы «Бабай утары» этномәдәни үзәге мәйданчыгында Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фән Вәлиәхмәтов истәлегенә багышланган чара узачак.

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