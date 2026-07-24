Туймазы районы «Бабай утары» комплексында Фән Вәлиәхмәтов истәлегенә багышланган чара уза

Фото: Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте 25 июльдә Башкортстанның Туймазы районы «Бабай утары» этномәдәни үзәге мәйданчыгында Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фән Вәлиәхмәтов истәлегенә багышланган чара узачак.
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