«По $2,6 тыс. за визу»: мигранты рассказали о «белорусском маршруте» в ЕС

Артем ЧирковПолитика«По $2,6 тыс. за визу»: мигранты рассказали о «белорусском маршруте» в ЕСМигранты в палаточном лагере на границе между Белоруссией и Польшей рассказали, как получили белорусскую визу.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААлександрЗачем Минск играет в это? Туристов с просроченной визой надо депортировать на родину. Лукаш перебарщивает. Этим туристам надо заранее объяснить чем закончится их вояж в Белоруссию. А они еще один самолет ждут! Или идиоты, или провокаторы, цинично играющие судьбами и жизнями людей.Комментировать
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