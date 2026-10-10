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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сочи» подписал контракт с Акользиным на год. Форвард набрал 9 очков в 40 матчах за «Шанхай» в прошлом сезоне

« Сочи » подписал контракт с 35-летним нападающим Павлом Акользиным. Соглашение рассчитано на сезон. В прошлом сезоне форвард выступал за « Шанхай Дрэгонс ».

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