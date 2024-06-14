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Вечерний Новосибирск

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В четырех районах Новосибирска отключат горячую воду с 17 июня-2024

В четырех районах Новосибирска отключат горячую воду с 17 июня-2024

На плотность и прочность тепловые сети от ТЭЦ-5 будут испытывать с 17 по 29 июня включительно. Как заявляют в СГК, это максимальный срок отключения горячего водоснабжения с учетом времени на устранение дефектов.

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