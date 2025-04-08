Две операции на пищеводе и почке провели пациенту алматинские онкологи

74-летнего пациента госпитализировали в отделение хирургии Алматинского онкологического центра с диагнозом первично множественный синхронный рак, включающий злокачественные опухоли пищевода и левой почки, передает inAlmaty.
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