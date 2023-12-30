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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов остался без очков в 8 матчах подряд. У него 0 бросков, «минус 1» и 11% на точке за 16:20 с «Айлендерс»

Форвард «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:5).

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