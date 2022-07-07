ВСУ к 23:00 выпустили 317 боеприпасов по ДНР

Миссия ДНР в СЦКК заявила, что вооруженные силы Украины седьмого июля к одиннадцати часам вечера выпустили по бывшей Донецкой области 317 боеприпасов, включая ракеты из реактивных систем залпового огня «Град» и снаряды калибра 155 миллиметров.