В США сообщили о о столкновении двух самолетов в аэропорту Вашингтона

www.globallookpress.com/Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com Самолет авиакомпании American Airlines, на борту которого находились как минимум три члена американского конгресса, столкнулся на земле с другим воздушным судном в национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, сообщает агентство Reuters.
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