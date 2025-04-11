В США сообщили о о столкновении двух самолетов в аэропорту Вашингтона

www.globallookpress.com/Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com Самолет авиакомпании American Airlines, на борту которого находились как минимум три члена американского конгресса, столкнулся на земле с другим воздушным судном в национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, сообщает агентство Reuters.