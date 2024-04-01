Google снова взялась за старое и отправила на кладбище популярный продукт. Приложение «Подкасты» скачали более 500 млн раз

Google официально закрывает приложение Google Podcasts со 2 апреля. Приложение «Подкасты», которое сегодня работает последний день, пользовалось популярностью: его скачали более 500 миллионов раз по всему миру.
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