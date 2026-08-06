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SPLETNIK

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Нюша отдыхает на яхте с детьми, которые живут с её бывшим мужем

Нюша отдыхает на яхте с детьми, которые живут с её бывшим мужем

Певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) отдыхает в Черногории вместе с семилетней дочерью Серафимой-Симбой и четырёхлетним сыном Саффроном, которые живут с её бывшим мужем Игорем Сивовым, а также с матерью Ириной.

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