Нюша отдыхает на яхте с детьми, которые живут с её бывшим мужем

Певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) отдыхает в Черногории вместе с семилетней дочерью Серафимой-Симбой и четырёхлетним сыном Саффроном, которые живут с её бывшим мужем Игорем Сивовым, а также с матерью Ириной.
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