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Царьград

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Суджа: Более 2 200 человек вернулись домой благодаря МЧС России

Суджа: Более 2 200 человек вернулись домой благодаря МЧС России

В результате освобождения Суджи более 2 200 человек смогли снова быть рядом с родными. МЧС обеспечило эвакуацию 776 человек из приграничных зон, создавая условия для безопасного возвращения семей в нормальную жизнь.

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