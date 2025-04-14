Суджа: Более 2 200 человек вернулись домой благодаря МЧС России

В результате освобождения Суджи более 2 200 человек смогли снова быть рядом с родными. МЧС обеспечило эвакуацию 776 человек из приграничных зон, создавая условия для безопасного возвращения семей в нормальную жизнь.
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