Укрепляя легитимность: за открытостью выборов Президента России проследят наблюдатели

Важнейшее значение в обеспечении легитимности выборов главы государства имеет понятный, прозрачный и честный избирательный процесс, который гарантирует сохранение внутренней политической стабильности в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии