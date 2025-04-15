Андрей Веретенников и Юлия Калистова провели совместное заседание Общественного совета по защите субъектов предпринимательства

Амурским бассейновым природоохранным прокурором Юлией Калистовой совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андреем Веретенниковым проведено заседание Общественного совета по защите субъектов предпринимательства.
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