Льготы для детей участников СВО предложили расширить в Госдуме

Группа сенаторов России внесла в Госдуму новый законопроект. Он предлагает предоставить пасынкам и падчерицам участников специальной военной операции (СВО) право на льготное обучение в вузах, в сопроводительной записке к документу 17 апреля 2025 года.
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