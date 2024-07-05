В столице Камчатки стартовал 11-й фестиваль уличного кино

На Камчатке стартовал 11-й фестиваль уличного кино, который пройдет в два этапа. Первый - внеконкурсный показ лучших короткометражных фильмов на русском языке, который состоялся 5 июля в 17:00 в Камчатской краевой научной библиотеке.