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В столице Камчатки стартовал 11-й фестиваль уличного кино

В столице Камчатки стартовал 11-й фестиваль уличного кино

На Камчатке стартовал 11-й фестиваль уличного кино, который пройдет в два этапа. Первый - внеконкурсный показ лучших короткометражных фильмов на русском языке, который состоялся 5 июля в 17:00 в Камчатской краевой научной библиотеке.

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