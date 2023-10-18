Делаем говядину нежной за 5 минут. Показываем простой и всегда рабочий китайский секрет

Сделать мягким и нежным можно даже самый неудачный отруб обычно жестковатой говядины. Проще всего будет воспользоваться проверенным методом китайских кулинаров, с добавлением небольшого количества пищевой соды.
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