Steak Lovers
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Steak Lovers

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Делаем говядину нежной за 5 минут. Показываем простой и всегда рабочий китайский секрет

Делаем говядину нежной за 5 минут. Показываем простой и всегда рабочий китайский секрет

Сделать мягким и нежным можно даже самый неудачный отруб обычно жестковатой говядины. Проще всего будет воспользоваться проверенным методом китайских кулинаров, с добавлением небольшого количества пищевой соды.

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Комментарии
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А
Алексей
С каких это пор пищевая сода изменяет физическую структуру??? Очередная бредятина жертвы ЕГЭ
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9 час.

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