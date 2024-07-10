Названа дата выхода мультфильма «Шрек 5»

Студия DreamWorks Animation официально анонсировала дату выхода мультфильма «Шрек 5». Зрители смогут снова увидеть главного героя и его друзей на экранах кинотеатров уже в 2026 году, сообщается на странице компании в соцсети Х.
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