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Death Stranding 2 от Хидэо Кодзимы с актрисой Эль Фаннинг выйдет в 2025 году на PlayStation 5

Death Stranding 2 от Хидэо Кодзимы с актрисой Эль Фаннинг выйдет в 2025 году на PlayStation 5

Студия Хидэо Кодзимы показала первый трейлер Death Stranding 2 на презентации State of Play. Релиз проекта состоится в 2025 году на PlayStation 5.

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