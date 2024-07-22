Следует возложить определённые обязанности на работодателей, привлекающих иностранцев. Председатель СК Александр Бастрыкин озвучил и другие предложения по борьбе с преступностью в сфере миграции.
Никаких полумер: Бастрыкин предложил четыре жёстких решения проблемы с мигрантами
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Сейчас в России всякая политика МЕРЫ-НЕДОМЕРЫ! И сплошные недоделки.
Ответить
5 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
В ситуации с этой проблемой народ надеется исключительно только на Бастрыкина! Посмотрите статистику изнасилований мигрантами наших детей! И девочек и мальчиков! Хватают с детских площадок, затаскивают в машины на улице, средь бела дня! Ослы и овцы ведь в кишлаках остались! Жаль депутатские дети все далеко, за кордоном! До них насильникам-ослоебам не добраться, а иначе тогда бы ГД не отклоняла предложений Бастрыкина по мигрантам!
Ответить
4 час.
Natalija Osminina
Стоило депутату Мавееву попасть под раздачу- сразу что-то закрутилось.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии