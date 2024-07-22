Никаких полумер: Бастрыкин предложил четыре жёстких решения проблемы с мигрантами

ЮЮ

Юлия Юлия

В ситуации с этой проблемой народ надеется исключительно только на Бастрыкина! Посмотрите статистику изнасилований мигрантами наших детей! И девочек и мальчиков! Хватают с детских площадок, затаскивают в машины на улице, средь бела дня! Ослы и овцы ведь в кишлаках остались! Жаль депутатские дети все далеко, за кордоном! До них насильникам-ослоебам не добраться, а иначе тогда бы ГД не отклоняла предложений Бастрыкина по мигрантам!