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Никаких полумер: Бастрыкин предложил четыре жёстких решения проблемы с мигрантами

Никаких полумер: Бастрыкин предложил четыре жёстких решения проблемы с мигрантами

Следует возложить определённые обязанности на работодателей, привлекающих иностранцев. Председатель СК Александр Бастрыкин озвучил и другие предложения по борьбе с преступностью в сфере миграции.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Сейчас в России  всякая политика МЕРЫ-НЕДОМЕРЫ! И сплошные недоделки.
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5 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
В ситуации с этой проблемой народ надеется исключительно только на Бастрыкина! Посмотрите статистику изнасилований мигрантами наших детей! И девочек и мальчиков! Хватают с детских площадок, затаскивают в машины на улице, средь бела дня! Ослы и овцы ведь в кишлаках остались! Жаль депутатские дети все далеко, за кордоном! До них насильникам-ослоебам не добраться, а иначе тогда бы ГД не отклоняла предложений Бастрыкина по мигрантам!
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4 час.
Natalija Osminina
Стоило депутату Мавееву попасть под раздачу- сразу что-то закрутилось.
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2 час.

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