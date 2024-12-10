Органоиды опухоли мозга точно моделируют реакцию пациента на терапию CAR T-клетками

Впервые исследователи использовали выращенные в лаборатории органоиды, созданные из опухолей людей с глиобластомой (ГБМ), для точного моделирования реакции пациента на терапию CAR T-клетками в режиме реального времени.
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