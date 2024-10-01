Боррель: Евросоюз готов оказать содействие деэскалации на Ближнем Востоке

ЕС находится в контакте со всеми сторонами конфликта Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о готовности Брюсселя содействовать деэскалации на Ближнем Востоке в контакте со всеми сторонами, чтобы не допустить нового регионального конфликта после удара Ирана по Израилю.