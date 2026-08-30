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Прохладно и сыро. Какую погоду ждать в Алтайском крае на первой неделе сентября

Прохладно и сыро. Какую погоду ждать в Алтайском крае на первой неделе сентября

Первое воскресенье осени еще может порадовать солнцем и теплом С наступлением сентября в Алтайском крае будут часто идти краткосрочные дожди, а солнце спрячется за тучами.

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