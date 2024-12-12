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Закон, порядок, государство

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Под Донецком саперы группировки войск «Восток» проводят разминирование населенного пункта Павловка

Под Донецком саперы группировки войск «Восток» проводят разминирование населенного пункта Павловка

Специалисты проводят инженерную разведку местности, разминируя дороги и приусадебные участки. Зачастую попадаются схроны противника, минные поля и неразорвавшиеся снаряды — «подарки», оставленные украинскими националистами мирному населению.

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